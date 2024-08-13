Свыше 250 урн привели в порядок в Подмосковье с начала лета

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 250 урн во дворах и общественных места привели в порядок в Подмосковье с начала лета. Их покрасили и отремонтировали.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего работ провели в Дубне и Можайске — там привели в порядок 28 урн. Еще 26 — в Королеве, 25 — в Одинцове и 22 — в Лобне.

За урнами у жилых домов следят управляющие компании, а за теми, что размещены на тротуарах — сотрудники предприятий сферы благоустройства. Их работу контролируют инспекторы министерства.

Сообщить о поврежденной урне жители могут в коммунальные службы или местную администрацию.

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