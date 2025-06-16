Свыше 250 рабочих мест для несовершеннолетних сформировали в Подольске

В городском округе Подольск организовали временное трудоустройство для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Для ребят сформировали свыше 256 рабочих мест в трудовых бригадах: 60 из них — на базе муниципальных учреждений по работе с молодежью и 196 — в муниципальных общеобразовательных организациях.

Работу подростков будут оплачивать Комитет по делам молодежи и Комитет по образованию Подольска. Кроме того, школьники получат материальную поддержку от Центра занятости населения за счет бюджета Московской области.

Важным условием для приема на временную работу является регистрация в городском округе Подольск. Юным работникам оформят трудовые книжки, а период работы будет засчитан в трудовой стаж.

Заработная плата участников трудовых бригад составит порядка 11 тысяч рублей, включая материальную поддержку от Центра занятости населения. Такая инициатива помогает подросткам получить первый опыт работы и финансовую независимость.