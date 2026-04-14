Свыше 250 процедур колоноскопии выполнили при помощи ИИ в больнице в Подольске

В Подмосковье активно примняют технологии искусственного интеллекта для повышения точности диагностики. Речь идет о цифровом ассистенте, который помогает врачам-эндоскопистам во время обследований.

Система, которую с начала года внедрили в Подольской больнице, в режиме реального времени анализирует изображение и выделяет участки, требующие особого внимания специалиста.

За это время с ее использованием провели более 250 процедур колоноскопии. Во время обследований удалось выявить восемь случаев злокачественных новообразований. Пациенты уже получают необходимое лечение.

Нейромодуль был создан в России. Его преимущество — совместимость с оборудованием различных производителей и удобство применения.

Власти региона рассматривают возможность расширения практики и внедрения подобных решений в других медицинских учреждениях Московской области.

В целом цифровые технологии все активнее интегрируют в систему здравоохранения региона. Врачи уже применяют голосовой ввод с элементами искусственного интеллекта для оформления медицинской документации, а также используют цифровые сервисы для получения дополнительных диагностических рекомендаций на основе данных электронных медкарт.

Кроме того, для жителей региона доступны и пользовательские решения: например, на портале «Добродел Здоровье» можно получить расшифровку результатов анализов, что делает медицинскую информацию более понятной и доступной.