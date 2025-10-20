Свыше 250 пенсионеров приняли участие в поэтическом конкурсе в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде 17 октября состоялся масштабный поэтический турнир в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». В Министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что состязание объединило более 250 участников из 12 округов.

Дом культуры «Октябрь» превратился в сцену вдохновения. В течение дня там не смолкали стихи, смех и аплодисменты. Гостей ожидала насыщенная программа — от мастер-классов до интерактивных игр.

Любители творчества создавали кукол-муз и декоративные перья, участвовали в викторинах и конкурсах. Но главным событием стал сам «Поэтический ринг».

Состязание проходило в два этапа. В рамках первого участники представили авторские стихи на тему «Память сердца», во втором — проявили умение импровизировать. Судьи давали первую строчку, а поэты продолжали ее своими словами.

Пока жюри подводило итоги, атмосферу праздника поддерживал казачий ансамбль «Станичник».

Результаты конкурса подтвердили высокий уровень подготовки участников. Первое место разделили поэты из комплексных центров социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» и «Волоколамский». Второе заняли представители «Талдомского» и «Подольского» центров, а третье — команды из Ступина и Мытищ.

«Этот фестиваль стал настоящим праздником творчества и любви к слову. Каждый участник показал яркий пример того, как важно оставаться открытым новому опыту и искусству, независимо от возраста. Сегодня наши сердца забились сильнее, услышав прекрасные строки, рожденные чувством и искренней любовью к жизни», — отметила директор центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.