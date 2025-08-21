Свыше 250 команд поборются за кубок Берлина по баскетболу 3×3 в Подмосковье

Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3×3 пройдет в Ногинске 23 августа. В спортивном событии примут участие более 250 команд со всей России. В 2025 году турнир посвящен 100-летию со дня рождения легендарного тренера.

Игры состоятся сразу на 13 площадках, а команды будут соревноваться в 13 категориях, включая семейную, где нет ограничений по возрасту. Гостей ждет зрелищный шоу-матч с участием известных баскетболистов: олимпийского призера и обладателя Кубка Европы Виталия Фридзона, бывшего игрока НБА Павла Подкользина, чемпиона Евролиги Ивана Лазарева, а также Александра Милосердова и Виктора Кейру, за плечами которых победы в главных европейских турнирах.

Для болельщиков и участников проведут открытые тренировки и мастер-классы. Напомним, в прошлом году в борьбе за главный трофей встретились свыше тысячи любителей стритбола, а победу одержала команда из Богородского округа.