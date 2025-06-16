Свыше 25 тысяч человек посетили фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне

IV историко-культурный фестиваль «Шкинь-Опера» прошел 14 июня в в усадьбе Бибиковых в селе Шкинь округа Коломна. На событии побывали более 25 жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в Минкульте МО.

Мероприятие приурочили к 250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Он обозначил победу русской армии над Османской империей и закрепил право на выход к Черному морю.

Гостями события стали министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и другие официальные лица.

Все активности проходили на мемориальной площади. Перед Свято-Духовским храмом расположилась главная сцена «Мировая опера».

Для всех посетителей организовали концерт. На нем выступили артисты из Московской областной филармонии, а также музыкальных и танцевальных ансамблей из разных субъектов России: Крыма, Кемерова, Херсона, Липецка и других. Шоу-программа завершилась номерами от Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого.

Также в усадьбе прошли экскурсии и мастер-классы. Все часы фестиваля работали лектории от Государственного социально-гуманитарного университета, книжные ярмарки и гастромаркеты.

В ведомстве добавили, что на площадках «Музей сельского быта», «Штаб фельдмаршала Румянцева», «Суворовский редут» подготовили зоны с историческими играми для детей. Серпуховский историко-художественный музей развернул музейный шатер, а в VR-кластере можно было совершить виртуальное «Путешествие в 1774 год».