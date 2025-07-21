Свыше 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова с 21 по 27 июля

Летние мероприятия в парках Серпухова предлагают разнообразные активности для посетителей всех возрастов и интересов. Здесь проходят мастер-классы от фаер-клуба «Феникс», тренировки цирковой студии «Флик-Фляк», занятия по историческому фехтованию, танцевальные уроки бачаты, функциональная йога, тренировки на развитие гибкости, танцы на свежем воздухе и разминки с Kangoo Jump.