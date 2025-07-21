Свыше 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова с 21 по 27 июля

Летние мероприятия в парках Серпухова предлагают разнообразные активности для посетителей всех возрастов и интересов. Здесь проходят мастер-классы от фаер-клуба «Феникс», тренировки цирковой студии «Флик-Фляк», занятия по историческому фехтованию, танцевальные уроки бачаты, функциональная йога, тренировки на развитие гибкости, танцы на свежем воздухе и разминки с Kangoo Jump.
По пятницам, субботам и воскресеньям для детей организуют игровые программы, интеллектуальные викторины, настольные игры, творческие встречи и мастер-классы по изготовлению мыльных пузырей. Пока взрослые наслаждаются прогулками и природой, ребята имеют возможность интересно и полезно провести время.
В парке имени Олега Степанова 26 июля с 11:00 до 16:00 пройдет областное событие «Лето. Фитнес. Парк».
Для гостей подготовлены открытые тренировки по «Zumba», силовому и кардио миксу, функциональному тренингу Bodyweight Workout, аэробике Dance, динамической растяжке, а также интерактивные площадки для детей, творческая мастерская и демонстрация роликов о здоровом питании.
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