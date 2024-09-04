Свыше 240 дорог отремонтировали в Подмосковье по просьбам жителей

В Московской области завершили ремонт более 240 дорог, включенных в программу по просьбам жителей на портале «Добродел». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок привели более 40 участков региональных трасс, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Дорожники отремонтировали свыше 310 километров покрытия на 242 дорогах, из них по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ было отремонтировано 43 региональных участка общей протяженностью 165 километров», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, план ремонта дорог выполнили на 90%. Среди обновленных дорог: участок от деревни Шебаново до трассы М-9 «Балтия» в Волоколамском округе, подъезды к деревне Ивановское в Дмитровском округе и к селу Редькино в Коломне. В Егорьевске обновили покрытие дороги через деревни Большое Гридино, Фролково, Карцево и Коврево, а в Ленинском округе — подъезд к трассе А-105 для жителей деревни Коробово.

До осени в Московской области, по результатам голосования жителей, отремонтируют около 260 дорог общей протяженностью более 340 километров.

Гержик напомнил, что рабочие продолжают ремонт около 15 километров покрытия на дорогах, выбранных жителями Истры, Королева, Волоколамска, Пушкино и Талдома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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