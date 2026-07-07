Свыше 24 тысяч МКД Подмосковья перешли на электронные собрания собственников

В Подмосковье все больше многоквартирных домов переходят на цифровой формат проведения общих собраний собственников. По итогам завершившейся кампании жители более чем 24,6 тысячи домов приняли решение в дальнейшем рассматривать вопросы управления недвижимостью с помощью системы электронного голосования ГИС ЖКХ.

Совокупная площадь жилья, перешедшего на такой формат, уже достигла 150,2 миллиона квадратных метров. Таким образом, электронный механизм принятия решений теперь распространяется более чем на половину многоквартирного жилого фонда региона.

Использование цифровой платформы позволяет собственникам дистанционно принимать решения по ключевым вопросам содержания и управления домом. Через ГИС ЖКХ жильцы могут выбирать способ управления и организацию, которая будет нести ответственность за процесс, определять уполномоченных лиц для подписания необходимых договоров, утверждать проведение ремонта, а также рассматривать вопросы благоустройства придомовой территории и формирования совета дома.

Для участия в голосовании собственнику достаточно авторизоваться на портале ГИС ЖКХ. Система работает круглосуточно и позволяет проголосовать в любое удобное время с компьютера, планшета или смартфона.

«Преимущества электронного голосования сейчас заключаются в сокращении сроков организации процедуры и ее прозрачности. Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота», — подчеркнул ранее вице-губернатор Московской области Владимир Мурашов.

Подробная информация о порядке проведения электронных общих собраний собственников размещена на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.