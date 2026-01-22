Свыше 230 тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье круглый год можно купить качественные и полезные продукты. Зимой особенно важно добавлять в рацион корнеплоды.

В картофеле, свекле, моркови и редьке много витаминов и минералов, которые помогают поддерживать иммунитет и хорошее самочувствие.

В прошлом сельскохозяйственном сезоне подмосковные фермеры собрали большой урожай: почти 233 тысячи тонн овощей с открытых полей и еще 132 тысячи тонн — из теплиц. Благодаря этому свежие корнеплоды сейчас легко купить в любом магазине или на ярмарке.

Также стоит почаще использовать во время приготовления блюд свежий чеснок. В нем содержатся витамины группы B, витамин C, минералы и особые вещества — фитонциды, которые укрепляют иммунитет.

Регулярное употребление чеснока укрепляет сердце и сосуды, улучшает кровообращение и даже помогает снизить уровень холестерина. В 2025 году аграрии региона собрали 13 тонн этого полезного продукта.

Покупая овощи, выращенные в Подмосковье, жители и гости региона получают не только свежий, но и натуральный продукт.