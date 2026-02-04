Свыше 230 спортсменов выступят на Кубке России по тяжелой атлетике в Люберцах

В Люберцах дали старт Кубку России по тяжелой атлетике. Турнир впервые за его историю принимает Московская область.

Во дворце спорта «Триумф» собрались 232 сильнейших тяжелоатлета со всей страны. С 3 по 6 февраля они будут демонстрировать свое мастерство. Среди участников — звезды спорта и чемпионы.

В общей сложности на соревнованиях выступят 153 женщины и 144 мужчины. Для них предусмотрели по 10 весовых категорий.

Первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Панченко открыл турнир.

«Прошлый сезон принес нам важные победы не только на помосте, но и за его пределами. Мы наладили диалог с международными федерациями. Наша юниорская сборная смогла почти в полном составе выступить на чемпионате в Албании. А недавно нашим молодым атлетам до 20 лет вернули право выступать под российским флагом и с нашим гимном», — отметил Александр Панченко.

Он также назвал Люберцы кузницей талантов для тяжелой атлетики.

С приветственным словом к собравшимся обратился и первый заместитель министра спорта Московской области Алексей Перов.

«Хочу поблагодарить Федерацию тяжелой атлетики России за огромный вклад в развитие этого вида спорта. И отдельное спасибо за то, что выбрали для проведения такого статусного турнира именно Московскую область. Для каждого атлета эти старты имеют особое значение», — подчеркнул Перов.

Итоги Кубка России будут учитывать при отборе спортсменов на чемпионат Европы-2026. Кроме того, турнир станет первым шагом для атлетов на пути к Спартакиаде сильнейших.

Организатором Кубка России выступает Федерация тяжелой атлетики России в рамках государственной программы «Спорт России».

За ходом борьбы можно следить в прямом эфире — трансляции ведут телеканалы холдинга «МАТЧ ТВ» и в группе ФТАР в «VK Видео».