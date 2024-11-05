Свыше 23 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День народного единства

Более 23 тысяч участников посетили общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Оно прошло в День народного единства в 76 парках Подмосковья.

Для гостей подготовили разнообразные активности, которые включали концертные программы, выставки, мастер-классы и викторины. Посетителей угощали горячим чаем и блюдами народов России.

В Дулевском парке города Орехово-Зуево состоялся конкурс-дефиле «Народное достояние», на котором участники представили рушники с национальными блюдами. Площадка «ДивноВкусно» позволила гостям попробовать традиционные кушанья. Также прошел мастер-класс «Ремесленный двор» и трехчасовая концертная программа.

В Центральном парке Ногинска участники шествия продемонстрировали костюмы народов России, а также состоялось показательное выступление по шапочному бою. Посетители имели возможность участвовать в тематических мастер-классах, в частности, научиться выпекать блины под руководством шеф-повара Кирилла Дорофеева, известного по телешоу «Битва шефов».

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло показательное выступление сектора казачьей культуры «Наследие предков». Гости могли сделать памятные фотографии в фотозоне от клуба исторической реконструкции «Варяг» и посетить выставку артефактов под открытым небом.

В парке «Победа» города Талдома прошел праздник народных игр «Старинные забавы», где участники готовили рассольник и расписывали народные музыкальные инструменты.

Все мероприятия были организованы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).