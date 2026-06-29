Свыше 23 тонн молока дала за год корова-рекордсменка в Воскресенске

В Подмосковье подвели итоги ежегодной бонитировки молочного скота, которая позволяет оценить племенную ценность животных и их продуктивность. Результаты исследования подтвердили высокий уровень развития молочного животноводства в регионе, где эта отрасль остается одной из ключевых в агропромышленном комплексе.

Второе и третье места также заняли животные этого предприятия. Так, корова Амфора произвела 22 322 килограмма молока при жирности 4,29% и содержании белка 3,62%, а Азалия во время четвертой лактации показала результат 22 064 килограмма молока с жирностью 4,53% и содержанием белка 3,56%. Всего специалисты проанализировали показатели 97,5 тысячи голов крупного рогатого скота, включая 62,2 тысячи коров.

По итогам оценки за 2025 год лучшей по молочной продуктивности среди голштинской породы стала корова по кличке Юза из племенного хозяйства «Воскресенское». За 305 дней своей первой лактации она дала 23 407 килограммов молока с жирностью 3,88% и содержанием белка 3,47%.

Результаты бонитировки подтверждают высокий уровень селекционной работы в регионе. Подмосковные хозяйства демонстрируют одни из лучших показателей в стране. Сегодня в области работают 76 специализированных хозяйств, из них 33 включены в государственный племенной регистр. Поголовье крупного рогатого скота составляет почти 156 тысяч голов, в том числе 66,8 тысячи коров.

Средний удой на одну корову по итогам минувшего года достиг 9504 килограмма, что на 366 килограммов превышает показатель 2024 года. В племенных хозяйствах этот результат оказался еще выше — 10 055 килограммов.

Наиболее многочисленной породой в регионе остается голштинская, однако в хозяйствах также разводят черно-пеструю, айрширскую, джерсейскую и ряд других пород крупного рогатого скота.

Высокие результаты получили и среди представителей других пород. Так, лидером среди айрширских коров стала представительница хозяйства «Боково» в Коломне, которая за 305 дней второй лактации дала 12 596 килограммов молока с жирностью 5,07% и содержанием белка 3,22%.

Лучшей среди джерсейской породы признали корову Матовую из хозяйства «Шульгино» в Волоколамске. Ее продуктивность составила 8933 килограмма молока при жирности 5,9% и содержании белка 3,82%.

Годом ранее рекорд по молочной продуктивности принадлежал голштинской корове Шабере из хозяйства «Воскресенское». Тогда за 305 дней лактации она дала 22,9 тонны молока, а ее цифровую копию представили на стенде Московской области во время Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».