Свыше 23 млн цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье с 2019 года

Фото: Детская площадка в парке культуры и отдыха им. Олега Степанова в Серпухове летом / Медиасток.рф

Система цифрового мониторинга детских площадок через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» действует в регионе с 2019 года. За это время специалисты провели свыше 23 миллионов проверок и зафиксировали более 518 тысяч нарушений.

Сотрудники, ответственные за контроль, ежедневно используют приложение для фотофиксации состояния площадок, заполнения чек-листов и передачи информации в надзорные органы.

Проверяется качество покрытия, целостность ограждений, отсутствие мусора и других потенциальных угроз для детей. Полученные данные анализируют модераторы — представители муниципальных администраций.

Дополнительный уровень контроля обеспечивают почти 67 тысяч камер системы «Безопасный регион», оснащенных. искусственным интеллектом.

С 2023 года они круглосуточно отслеживают порядок во дворах, включая детские зоны. Нейросеть распознает 14 видов проблем, ставит задачи и контролирует их выполнение.

Благодаря этой системе устранить удалось свыше 200 тысяч нарушений.