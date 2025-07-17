Свыше 23 млн цифровых проверок детских площадок провели в Подмосковье с 2019 года
Система цифрового мониторинга детских площадок через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» действует в регионе с 2019 года. За это время специалисты провели свыше 23 миллионов проверок и зафиксировали более 518 тысяч нарушений.
Сотрудники, ответственные за контроль, ежедневно используют приложение для фотофиксации состояния площадок, заполнения чек-листов и передачи информации в надзорные органы.
Проверяется качество покрытия, целостность ограждений, отсутствие мусора и других потенциальных угроз для детей. Полученные данные анализируют модераторы — представители муниципальных администраций.
Дополнительный уровень контроля обеспечивают почти 67 тысяч камер системы «Безопасный регион», оснащенных. искусственным интеллектом.
С 2023 года они круглосуточно отслеживают порядок во дворах, включая детские зоны. Нейросеть распознает 14 видов проблем, ставит задачи и контролирует их выполнение.
Благодаря этой системе устранить удалось свыше 200 тысяч нарушений.