Свыше 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы выдали в Подмосковье с начала года

Предприниматели Подмосковья могут получить региональную субсидию для выхода на маркетплейсы или развитие франшизы. С начала года такую поддержку предоставили свыше 200 раз, о чем сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Субсидии по программе „Маркетплейсы“ в этом году получили уже 140 предпринимателей. Общая сумма поддержки составила 32,2 миллиона рублей. Еще 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки составил 35,3 миллиона рублей. Заявки на участие в этих программах принимаются до конца года», — рассказала Зиновьева.

Одним их тех, кто воспользовался поддержкой по программе «Франшиза», стала Татьяна Прохоренко из Люберец. Она получила 500 тысяч рублей на возмещение затрат по открытию академии развития интеллекта Boom Kids. Средства помогли предпринимателю оплатить аренду.

Еще одна субсидия помогла производителю ПВХ-окон из Павловского Посада вывести свой товар на маркетплейсы. Компенсацию в размере 500 тысяч рублей предоставили для возмещения расходов на рекламу, доставку и комиссию OZON, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

Узнать больше о субсидиях и способах их получения можно на инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru.

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