Свыше 220 процедур ЭКО провели Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжает действовать программа проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Это направление реализуют в рамках национального проекта «Семья».

Благодаря процедуре женщины имеют возможность познать радость материнства.

«Всего в этом году запланировано проведение порядка 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения, из них проведено уже более 220», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить услугу можно бесплатно при наличии квоты. Инструкция по ее оформлению и список необходимых документов опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Дополнительную информацию о системе родовспоможения в регионе можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает бесплатный кол-центр, куда жительницы могут обратиться с вопросами ежедневно с 8:00 до 20:00.