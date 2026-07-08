Свыше 220 медиков трудоустроят в селах и деревнях Подмосковья в этом году

С начала действия программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в Подмосковье более 2,8 тысячи медицинских работников трудоустроились в сельские населенные пункты и малые города региона. Проект, запущенный в 2012 году, направлен на привлечение врачей и среднего медперсонала в территории, испытывающие дефицит кадров.

Программа помогает повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

«В этом году по программе планируем привлечь еще 222 медработника», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Участникам программы предоставляют единовременную выплату, размер которой зависит от удаленности места работы. Для врачей она составляет от одного до полутора миллионов рублей, для фельдшеров и других специалистов среднего медицинского персонала — от 500 до 750 тысяч.

Стать участниками программы могут терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других медицинских специальностей.

Для оформления необходимо обратиться в кадровую службу выбранного медицинского учреждения. Информация о программе и других мерах поддержки медработников размещена по ссылке.