Свыше 22 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по физике и обществознанию

Период сдачи ЕГЭ продолжается в Подмосковье. Свыше 22 тысяч выпускников написали экзамены по обществознанию и физике 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Обществознание входит в число самых популярных предметов среди подмосковных школьников. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и девять — с развернутым.

Вопросы экзамена по физике охватывают темы, начиная с седьмого класса. В этом году ЕГЭ включает 26 вопросов — на четыре задания меньше, чем в прошлом году.

Для сдачи экзаменов в Московской области работало 230 пунктов на базе образовательных учреждений. С результатами экзаменов можно будет ознакомиться не позднее 20 июня. Узнать их можно будет в школе или на сайте РЦОИ.

Напомним, для тех, кто не смог написать экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 13 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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