Свыше 200 участников из Мытищ объединил семейный велопробег в День города

Велопробег для семей посвятили Дню городского округа Мытищи. Кроме спортивного мероприятия для гостей и участников подготовили концерт и сладкие угощения.

Семейный велопробег приурочили ко Дню городского округа Мытищи. Гостей и участников спортивного мероприятия перед выездом на лесопарковый маршрут ждала развлекательная интерактивная программа, а после велосипедисты смогли насладиться выступлением творческих коллективов, чаем со сладостями.

Трасса давно известна всем любителям велопрогулок, пробежек и зимних лыж, протяженность ее около пяти километров. Единой колонной проехали по дорожкам лесопарка в этот день более 150 любителей велосипедов. Активно поддерживали участников болельщики. Гости смогли поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерт.

Для взрослых и детей организовали праздничные конкурсы и надувные эстафеты, собравшиеся попробовали угощения от «Русской общины».

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