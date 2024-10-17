Свыше 200 тысяч животных в Подмосковье проверили на туберкулез с начала года

Специалисты подмосковной госветслужбы исследовали на туберкулез больше 206 тысяч сельскохозяйственных животных с начала года. Это более 196 тысяч голов крупного и 9,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, что равняется 77,7% от годового плана.

К туберкулезу восприимчив не только человек, но и скот. Коровы, овцы, свиньи, кошки и собаки могут заболеть и стать носителями инфекции. Распространение болезни может нанести серьезный ущерб хозяйству и способно привести к выбраковке всего стада.

Владельцы животных должны обращаться к специалистам госветслужбы для проведения плановых исследований на туберкулез. Важно не приобретать поголовье без ветеринарных сопроводительных документов, а всех новых обитателей фермы помещать сначала на карантин.

Около двух тысяч предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работают на территории Московской области. В рамках поддержки в регионе действует множество программ и субсидий. Губернатор Андрей Воробьев поздравил с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудников отрасли.

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