Свыше 200 пенсионеров посетили открытую спортивную тренировку в Серпухове

Участники проекта «Активное долголетие» посетили адаптивную тренировку, которую организовали в спортивном комплексе «Русский медведь» в Серпухове. Автор книги «Психофизическая культура» Владимир Плетнев показал собравшимся комплекс упражнений для людей старшего возраста.

Тренер много лет работал с разными людьми по всему миру: в Италии, Ирландии, Англии, Испании, Нидерландах, Америке и Китае.

«Есть общая программа, но окончательно я понимаю, что нужно дать людям, только почувствовав аудиторию, пообщавшись с ней пять-семь минут. Важно учитывать возраст и физические возможности участников, чтобы им не навредить», — поделился Владимир Плетнев.

Он показал пенсионерам из Серпухова комплекс специальных занятий для людей старшего возраста. Упражнения минимизируют нагрузку на суставы, укрепляют организм, поддерживают мышечный тонус, улучшают настроение.

Владимир Плетнев — один из создателей проекта «Физкультура для всех», в основу которого легла его собственная запатентованная методика «Оздоровительная и адаптивная физическая культура».

Отметим, что каждую неделю такие спортивные мероприятия проходят в разных уголках России. В 2024 году проект объединил 16 городов и порядка 5000 жителей.