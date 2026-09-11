Свыше 200 отделений МФЦ открыли в Подмосковье за 17 лет

В Подмосковье во вторую субботу сентября отметят День сотрудника МФЦ. Сеть офисов в регионе насчитывает 212 отделений, напомнили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева .

В этом году праздник приходится на 12 сентября. Первый многофункциональный центр региона открыли 17 лет назад в Балашихе.

Сегодня в Подмосковье работают 119 центров «Мои документы» и 93 территориально обособленных подразделения, где трудятся более 1,7 тысячи окон приема и свыше шести тысяч специалистов. Только за прошлый год жители обратились в МФЦ 9,6 миллиона раз, а с 2009 года посетителям оказали почти 150 миллиона услуг.

МФЦ объединяют сервисы сразу нескольких ведомств, поэтому многие документы и справки можно оформить без посещения разных учреждений. В центрах помогают зарегистрироваться на портале госуслуг, провести кадастровый учет и оформить права на недвижимость, зарегистрироваться по месту жительства, получить или заменить паспорт, оформить СНИЛС.

Перечень возможностей МФЦ продолжает расти. С 2025 года в офисах можно подать заявление на оформление гражданства по рождению для детей до 14 лет. Кроме того, в центрах стали доступны услуги региональных операторов по обращению с отходами.

В апреле в МФЦ добавили сервисы Единого расчетного центра. Теперь специалисты консультируют жителей по вопросам ЖКУ.

С июня в офисах семьи с двумя детьми могут оформить ежегодную семейную выплату через Социальный фонд.

Отдельное направление работы МФЦ связано с поддержкой защитников Отечества. Специалисты помогают оформить направления на реабилитацию и путевки на санаторно-курортное лечение, а также выезжают в военные госпитали, чтобы помочь военнослужащим с оформлением документов.

С прошлого года ветераны и действующие военнослужащие могут обратиться через МФЦ за комплексным сопровождением госфонда «Защитники Отечества». Кроме того, в центрах можно получить помощь по услугам Военно-социального центра Минобороны.