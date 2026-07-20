Свыше 200 офтальмологических операций провели в больнице в Люберцах за месяц

В Люберецкой больнице значительно расширили возможности оказания высокотехнологичной офтальмологической помощи. Благодаря новому оборудованию пациентам стали доступны операции на сетчатке, веках, слизистой оболочке глаза, а также хирургическое лечение катаракты с заменой хрусталика.

В прошлом году больница получила красный лазер, который применяется при лечении вторичной катаракты и начальных стадий глаукомы.

«А в этом году мы дооснастили операционную многофункциональным хирургическим микроскопом. Все это позволило увеличить количество высокотехнологичных операций», — отметила заведующая отделением Елена Митяева.

Если раньше хирурги выполняли от 12 до 18 операций в день на одном операционном столе, то теперь благодаря второму микроскопу специалисты могут работать одновременно на двух столах. В результате ежемесячное количество операций выросло со 170 до более чем 200.

Кроме того, отделение получило лазерную систему для фотокоагуляции сетчатки, которая используется при ее истончении, разрывах и кровоизлияниях. Врачи уже освоили работу на новом оборудовании, а прием пациентов с применением этой технологии планируется начать осенью.

Современную медицинскую технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Получить направление на лечение в офтальмологическое отделение, расположенное в поселке Красково, можно у врача-офтальмолога. Дата госпитализации определяется после консультации с офтальмохирургом.