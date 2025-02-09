Свыше 200 кубометров мусора собрали на субботнике в Климовске

Очередной субботник провели в микрорайоне Климовск в Подольске. Участниками стали более 100 человек.

К уборке присоединились коммунальщики и специалисты территориального отдела администрации Подольска. Они очистили от мусора улицы Дмитрия Холодова, Театральную, Заводскую и проспект 50 лет Октября.

Активисты убрали мусор, ветки и смет. Уборку проводили на детских площадках, во дворах и на общественных территориях.

«На субботник вышли практически все сотрудники управляющей компании, в том числе дворники, уборщицы, сантехники, электрики, административный аппарат. Мусор грузим в мешки и вывозим на специально оборудованные территории для утилизации. Для вывоза задействовано 38 единиц техники», — отметил главный инженер управляющей компании Александр Громов.

Субботники прошли и в других районах Подольска. К примеру, свыше 500 волонтеров вышли на уборку в Кутузово, Северном, Шепчинках, Силикатной, Парковом, Кузнечиках, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м микрорайонах и в Дубровицах.