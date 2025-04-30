Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в мае

В мае в Подмосковье проведут 216 ярмарок. Как отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, такой формат торговли давно пришелся по душе людям — здесь можно лично выбрать товары и сделать покупку с уверенностью в качестве.

По его словам, ярмарки будут тематическими — Первомай, 9 Мая и Рыбный день. Приобрести на них можно будет различную продукцию, а также семена, саженцы, инвентарь для работ на приусадебном участке.

«Среди продавцов свои товары на ярмарках представляют и подмосковные фермеры — в Московской области работает свыше 800 крестьянско-фермерских хозяйств. Ассортимент продукции, представленной фермерами очень широк: молочная продукция, сыры, мясо, колбасы, тушенка, овощи, фрукты, ягоды, мед, рыба, выпечка, сладости и многое другое», — отметил парламентарий.

Керселян также пояснил, что фермерам, желающим принять участие в ярмарке, нужно заранее связаться с ее организаторами — их контакты есть в специальном реестре. Также можно обратиться напрямую в администрацию округа. Кроме того, у фермеров есть возможность воспользоваться специальной муниципальной программой, которая позволяет установить нестационарные торговые точки на льготных условиях или вовсе бесплатно, без проведения аукционов.

Для участия в программе нужно найти свободное место на интерактивной карте Геопортала Подмосковья и подать заявление через региональный портал госуслуг.