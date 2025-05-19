Свыше 200 человек стали участниками марафона по скандинавской ходьбе в Коломне

В городском округе Коломна к Всемирному дню скандинавской ходьбы провели марафон, который объединил более 200 жителей и членов клуба «Активное долголетие». Самых активных участников наградили дипломами и медалями.

Площадкой для проведения спортивного события стал живописный парк Сосновый бор в Коломне. Опытные инструктора провели для участников разминку, а затем сопровождали их на протяжении всей дистанции. Отметим, что самой старшей участнице марафона — 83 года.

Скандинавская ходьба очень популярна среди членов клуба «Активное долголетие». Это направление физической активности развивает выносливость, улучшает самочувствие и настроение, укрепляет сердце и сосуды.

Напомним, что проект «Активное долголетие» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пенсионеры занимаются творчеством, спортом, волонтерской деятельностью, посещают экскурсии и культурные места, участвуют в образовательных проекта, осваивают новые навыки.