Свыше 20% жителей Подмосковья устроились на работу в обрабатывающие отрасли

Каждый пятый работающий житель Подмосковья трудится в обрабатывающих отраслях промышленности. Их количество составляет 20,5% из общей численности занятого населения.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что Подмосковье является вторым по численности трудовых ресурсов субъектом России, уступая только столице.

Согласно отчету о социально-экономическом развитии региона за прошлый год, более 2,4 миллиона человек работают на полную ставку в организациях Московской области, при этом более 20% из них заняты в сфере обработки.

«Таким образом, каждый пятый работник в Подмосковье трудится в сегменте обработки», — указала Зиновьева.

Основу промышленности Московской области составляют предприятия обрабатывающих производств — в регионе функционируют более 1,3 тысячи крупных и средних компаний, в которых работает почти 500 тысяч человек.

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