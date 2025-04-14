Свыше 20 тысяч записей к врачу оформили в Подмосковье с помощью бота с января

В Московской области действует чат-бот Денис, который помогает жителям записаться к врачу или вызвать доктора домой. С начала года этой услугой воспользовались в регионе свыше 20 тысяч человек.

Чат Денис проводит анализ на основе жалоб пациентов и предлагает им запись к специалисту.

«Удобно, что результаты такого опроса попадают в электронную медкарту и врач видит их на приеме», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С 2024 года, когда начал работать цифровой помощник, на прием к хирургам, урологам, терапевтам, гинекологам, стоматологам и другим врачам с его помощью записались более 140 тысяч человек.

Оставить запрос пациент может в чат-боте в Telegram, по номеру телефона 122 или в разделе «Здоровье» на региональном портале госуслуг.