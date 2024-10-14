Свыше 20 тысяч пенсионеров прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья

Более 20 тысяч подмосковных пенсионеров прошли реабилитацию в социальных центрах. Помимо восстановления здоровья особое внимание уделяется эмоциональному состоянию пожилых людей.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, пройти реабилитацию могут пенсионеры после перенесенного инсульта или страдающие другими заболеваниями.

«В медицинских организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тысячи жителей», — отметила Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что в регионе работают 30 учреждений, которые оснащены необходимым и современным оборудованием.

Курс реабилитации длится 21 день и включает физкультурно-оздоровительную реабилитацию — скандинавскую ходьбу, ЛФК, тренажерный зал, аэройогу, джампинг, дыхательную гимнастику, соляную комнату и социально-педагогическую реабилитацию.

Записаться на курс можно, подав заявление сайте региональных госуслуг.

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