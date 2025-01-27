Свыше 20 тысяч человек посетили праздники в честь Дня студента в парках Подмосковья

Праздничные программы в честь Дня студента прошли в 89 подмосковных парках в минувшие выходные. Для молодежи провели концерты, беспроигрышные лотереи, викторины и многое другое. В мероприятиях поучаствовали более 20 тысяч человек.

Для гостей парков провели дискотеки на льду, интеллектуальные викторины и квизы, концерты и мастер-классы, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В Центральном парке в Щелкове прошла квест-игра, а также концерт с конкурсами и розыгрышами. В Зарайске для студентов провели вечер караоке и викторину, а также раздали сладкие подарки.

В парке «Фабричный» в Истре прошла дискотека на льду, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея.

В Серпухове прошли профориентационные беседы и спектакль, а в Подольске — мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.