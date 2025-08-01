Свыше 20 тысяч человек посетили библиотечные фестивали в Подмосковье с июня

С июня в Подмосковье функционируют летние читальные зоны, организованные библиотеками региона. Там проходят праздники и встречи с известными гостями.

С начала лета библиотечные фестивали в Московской области посетили свыше 20 тысяч человек. В августе жителей и гостей регионе также ждет насыщенная программа.

В парке имени И. Г. Воробьева в Луховицах 6 августа состоится празднование Дня города, в честь которого местные библиотеки подготовили мастер-классы, фотовыставку, краеведческое лото и другие активности.

Библиотеки Коломны 16 августа отметят столетие города Озеры фестивалем. Кроме того, в Озерской библиотеке имени Д. В. Григоровича откроют выставку, где будут представлены образцы тканей хлопчатобумажного комбината «Рабочий».

В конце августа в Егорьевске пройдет фестиваль, посвященный творчеству Э. Н. Успенского. В библиотеках проведут чтения произведений писателя, мастер-классы, квест «Герои мультфильма», а также театральные постановки.

В Жуковском 30 августа состоятся торжества по случаю Дня города. Библиотеки наукограда подготовят книжные выставки, мастер-классы, поэтические чтения и встречи с местными литераторами. На следующий день, 31 августа, в городском парке развернется библиотечная площадка, где пройдут концерты и выступления поэтов.

Традиционный краеведческий фестиваль «Лука-море!» в конце августа пройдет в селе Мячково. Библиотеки Коломны организуют в честь события праздничный концерт, народные игры, мастер-классы, выставку-комикс «Самый модный лук» и краеведческую экспозицию.

В городском парке Мира 30 августа состоится фестиваль «Чаепитие в Мытищах». Сотрудники библиотек, перевоплотившись в литературных персонажей, представят гостям театрализованную программу «Чайный лабиринт».