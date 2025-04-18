Свыше 20 тонн донорской крови сдали в Подмосковье с января

Очередная донорская акция прошла в Подмосковье 18 апреля. В ней приняли участие 153 человека. Всего с начала года в регионе собрали более 20 тонн донорской крови.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, на акции 18 апреля собрали 50 литров крови.

«Так, всего с начала года в регионе было собрано более 20 тонн донорской крови, а донорами стали почти 29 тысяч человек. При этом большая часть кроводачи проводится на безвозмездной основе», — сказал он.

Кровь и ее компоненты используют для лечения пациентов с тяжелыми травмами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавших в ДТП.

Узнать адреса всех учреждений Службы крови можно по ссылке.