Свыше 20 работников АПК представили Подмосковье в финале всероссийского конкурса

В мастерской управления «Сенеж» продолжается финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей». За победу борются 245 управленцев, в том числе 25 — из Подмосковья.

Наравне с россиянами в решающий этап вышли представители 11 зарубежных стран.

Почти половина участников — 47% — трудятся непосредственно в сельском хозяйстве и сфере развития агропромышленного комплекса. Еще 16% представляют пищевую промышленность, 10% приходится на науку и образование. Госслужащих среди финалистов 3%, предпринимателей и IT-специалистов — 2%.

При этом две трети конкурсантов занимают руководящие позиции.

Церемония открытия состоялась 12 февраля. Перед участниками выступили заместитель министра сельского хозяйства страны Ксения Шевелкина и генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

В рамках деловой программы слово взяли председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных и управляющий партнер RUSEED Марк Гехт.

Сегодня участники решают управленческие кейсы, максимально приближенные к реальным вызовам агропромышленного комплекса.

Итоги подведут в субботу на торжественной церемонии награждения. Жюри определит около 50 победителей.

Лауреаты пройдут специальное обучение по программе для руководителей высшего звена в мастерской управления «Сенеж». Кроме того, все финалисты получат уникальную возможность присоединиться к программе наставничества с ведущими экспертами.