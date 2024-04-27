Свыше 20 подтоплений ликвидировали в Подмосковье за день | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 22:18 Свыше 20 подтоплений ликвидировали в Подмосковье за день ГУСТ МО

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После сильных дождей, которые прошли сегодня утром на территории Московской области, в ряде дворов появились зоны подтопления. Коммунальные службы сейчас активно устраняют последствия, применяя специальное оборудование для откачки воды и расчистки территории.

Появление подтоплений может быть вызвано различными причинами. Некоторые из них происходят из-за грунтовых вод. Для их устранения используют мотопомпы, специальную технику, создают траншеи и каналы, а также производят очистку ливневых стоков и канализаций. Другие причины связаны с особенностями ландшафта.

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За первую половину дня более 20 зон подтоплений удалось ликвидировать. На данный момент около 40 участков продолжают находиться под вниманием. Больше всего подтоплений зафиксировано в Балашихе — 10 случаев, Люберцах — семь участков, а также по шесть в Раменском и Подольске.

Инспекторы осуществляют контроль за всеми участками. Работы будут продолжены до полного устранения последствий .

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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