Свыше 20 крыш домов отремонтируют во Фрязине в этом году

В 2025 году во Фрязине планируют провести масштабные работы с сфере жилищно-коммунального хозяйства. В домах там обновят более 20 кровель и свыше 15 лифтов.

В течение этого года в городском округе Фрязино на домах реконструируют 21 плоскую кровлю и одну скатную. Крыши обновят по адресам: улица Полевая, дом № 13 и № 14, улица Вокзальная, дом № 21 и № 29, улица Попова, дом № 8 и № 10, улица Комсомольская, дом № 26 и № 28, улица Луговая, дом № 35 и № 37, улица Советская, дом № 3а и № 3б, улица Полевая, дом № 27а, № 27б и № 27г, проспект Мира, дом № 5, № 8, № 9, № 10 и № 12, проезд Блинова, дом № 2 и № 4.

Работы с апреля по май 2025 года выполнят специалисты подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области ООО «Строймонтаж СП». Сейчас строители завершают реконструкцию скатной кровли и чердака в доме № 28 на Комсомольской улице. Ремонт проведут до 31 марта этого года.

Отметим, что запланированное в прошлом году обновление крыш перенесли на 2025 год из-за незавершенных работ на шести адресах.

Капитальный ремонт лифтов во Фрязине выполнят в доме № 22 на проспекте Мира и в доме № 2а на Московской улице. Там обновят 14 и два лифта соответственно.

Модернизацию газоснабжения в доме № 25 на улице Нахимова проводят с конца прошлого года. Там модернизируют систему фасадного и внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности. Готовность ремонта достигла 85%.