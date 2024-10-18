Свыше 20 ферм Подмосковья приняли участие в совещании об улучшении племенных качеств коров

Совещание по вопросам совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота прошло в Подмосковье. На нем обсудили показатели племенной базы коров и представили 29 быков-производителей.

Совещание прошло на базе АО «Московское». На нем выступ замглавы Минсельхозпрода региона Игорь Жаров. Участие в мероприятии также принимали профильный специалист ведомства и представители 27 племенных и товарных хозяйств.

На встрече обсудили показатели племенной базы молочного скота, динамику результатов оценки внешнего вида коров за последние пять лет и многое другое.

Кроме того, на мероприятии провели выводку 29 быков голштинской, лимузинской, джерсейской и других пород.

«Большой интерес присутствующих вызвала возможность приобретения семени быков-производителей, разделение по полу которого теперь производится на отечественной станции по сексированию, не имеющей аналогов», — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что АО «Московское» — крупнейший в России производитель и поставщик семени быков-производителей. Организация содержит 113 особей, из которых 100 — молочные.

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