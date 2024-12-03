Свыше 20 бесплатных мероприятий проведут в парке Подольска до 8 декабря

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина городского округа Подольск до 8 декабря организуют более 20 бесплатных мероприятий. Дети старше трех лет, их родители и жители старшего поколения смогут покататься на катке с прокатом коньков.

В парке Талалихина проведут занятия по скандинавской ходьбе и спортивные пробежки. Все желающие примут участие в игровых программах, мастер-классах и интеллектуальных викторинах.

Ледовый каток работает со вторника по воскресенье, понедельник — выходной. По будням он открыт с 13:00 до 21:00, по выходным принимает гостей с 11:00 до 22:00. График работы может меняться в зависимости от погодных условий.

Малыши до трех лет выйдут на лед бесплатно, билет для детей от трех до 12 лет стоит 150 рублей за сеанс, для ребят старше 12 лет — 200 рублей. В выходные и праздники стоимость билетов составит 200 и 250 рублей соответственно. Возможность покататься бесплатно есть у участников клуба «Активное долголетие», многодетных и членов семей бойцов специальной военной операции. Коньки можно взять напрокат или принести свои.

В детском парке города Климовск для самых маленьких организуют развлекательную программу и мастер-класс. Каждое воскресенье в пункте проката пройдут творческие занятия для детей.

Отметим, что парк «Дубрава» закрыли на реконструкцию. Посетители смогут отдохнуть и посетить культурные мероприятия там только в следующем году.

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