Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение в дневных стационарах за месяц

В больницах Подмосковья уже месяц работают стационары кратковременного пребывания, где пациенты могут не оставаться на ночь. Лечение в таких отделениях за это время прошли свыше 2,1 тысячи человек.

Пациент после проведенного вмешательства находится в палате под контролем специалистов. Если состояние человека стабильное, в тот же день его выписывают.

«Самыми востребованными профилями стали гинекология, офтальмология и хирургия», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стационары кратковременного пребывания сейчас действуют в 16 больницах, среди которых учреждения в Сергиевом Посаде, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Химках и других округах.