Свыше 2 тысяч заявок на поверку газовых счетчиков подали в Подмосковье за год

Жители Подмосковья все чаще доверяют поверку газовых счетчиков цифровым сервисам. Только за 2025 год на региональном портале госуслуг такие заявки оформили более двух тысяч раз.

Интервал между поверками устанавливает завод-изготовитель, и обычно это срок от шести до 10 лет.

Услугу разместили в блоке «Жилье» — «Газоснабжение». Для подачи заявки следует зарегистрироваться через ЕСИА, заполнить форму и выбрать удобную дату, когда мастер сможет прийти.

Уведомление о решении приходит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. Затем поступит звонок от оператора, который уточнит время и договорится о деталях.

Когда поверка завершится, в личный кабинет придет электронный акт, который необходимо подписать при помощи Госключа.