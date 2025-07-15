Свыше 2 тысяч урн отремонтировали и покрасили в Подмосковье с начала лета

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области продолжается кампания по приведению в порядок объектов общедомового имущества. Особое внимание уделяют уличным урнам – с начала лета в регионе отремонтировали около 2,5 тысячи емкостей.

Наибольший объем работ провели в Химках, где восстановили порядка 500 объектов. В Подольске починили 280 урн, а в Одинцове – 250.

Специалисты устраняют механические повреждения, очищают металлические конструкции от ржавчины, а также обновляют верхнее покрытие. Не подлежащие ремонту баки заменяют на новые.

За порядком проведения работ тщательно следят инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

О ненадлежащем состоянии малых архитектурных форм во дворах следует сообщать в управляющую компанию. Если ситуация не меняется, обращаться необходимо в территориальные отделы ведомства.