Свыше 2 тысяч школьников Подмосковья устроились на временную летнюю работу

Минсоцразвития Московской области заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов в 2024 году, чтобы обеспечить школьников вакантными рабочими местами.

«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тысяч подростков. Еще период летних каникул официально не начался, но уже на данный момент трудоустроено свыше двух тысяч ребят», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, больше всего трудоустроенных в Балашихе, Орехово-Зуеве и Ленинском округе. Ребята не только будут получать зарплату, но и материальную поддержку из бюджета Московской области — около 2,4 тысячи рублей.

Устроиться на временную работу могут граждане от 14 до 18 лет. Государственную услугу по временному трудоустройству несовершеннолетних можно получить на сайте «Работа России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школу № 7 в Дзержинском планируют открыть в 2025 году.

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