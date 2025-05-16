Свыше 2 тысяч рабочих мест создали в ОЭЗ «Дубна» в 2024 году

Подмосковная особая экономическая зона «Дубна» подтвердила статус одного из самых успешных инвестиционных проектов страны по итогам 2024 года. Площадка продолжает демонстрировать стабильный рост по всем ключевым показателям.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что особая экономическая зона «Дубна» не только сохранила лидерство по числу резидентов среди всех российских особых экономических зон, но и заняла первое место в ESG-рейтинге Министерства экономического развития.

Выручка резидентов выросла на 25% до 85,8 миллиарда рублей, налоговые отчисления в бюджет Подмосковья увеличились на 80%, а платежи в федеральный бюджет достигли 5,9 миллиарда рублей.

«К началу 2025 года общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ „Дубна“ в реализацию своих проектов за все время работы на площадке достиг отметки в 100 миллиардов рублей. Резидентами ОЭЗ на конец прошлого года числились более 160 компаний. Количество рабочих мест на площадке в прошлом году выросло с 7200 до 9350», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На площадке 34 резидента уже запустили производство в новых корпусах, 22 компании ведут строительство и расширение мощностей. Всего в особой экономической зоне реализуют 70 масштабных проектов по созданию научно-производственных комплексов.

«Благодаря профессиональной работе команды правительства Подмосковья во главе с губернатором по созданию благоприятной бизнес-среды, развитию мер поддержки малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры для привлечения наукоемких инвесторов, регион ежегодно демонстрирует лидерские позиции и в этом есть немалый вклад резидентов особой зоны, управляющей компании», — отметил генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.