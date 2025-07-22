Свыше 2 тысяч рабочих мест создали в ОЭЗ «Дубна» в 2024 году

В России сегодня действуют 59 особых экономических зон, объединяющих более 1300 компаний. В одной из них, расположенной в Дубне, находятся 12% от общего числа резидентов в стране.

Сейчас в особой экономической зоне в Подмосковье проекты развивают 162 компании.

«Общий объем инвестиций резидентов за все время работы оценивается в 103 миллиарда рублей. В прошлом году на территории ОЭЗ „Дубна“ резиденты создали более 2200 рабочих мест. Всего же на данный момент на предприятиях создано около 10 тысяч рабочих мест», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольшее количество резидентов специализируются на проектировании сложных технических систем. Второе место занимают био- и медицинские технологии, а третье — информационные технологии.

Также компании реализуют проекты в сфере новых композитных материалов, ядерно-физических и нанотехнологий.

«Особая экономическая зона „Дубна“ работает уже почти 20 лет и продолжает развиваться благодаря совместной работе с инвестиционным блоком правительства Московской области. Об этом говорит не только интерес со стороны инвесторов — например, в прошлом году статус резидента ОЭЗ „Дубна“ получили 18 компаний –, но и экономические показатели», — пояснил генеральный директор проекта Антон Афанасьев.

По его словам, в 2024 году выручка резидентов достигла почти 86 миллиардов рублей, а в первом квартале текущего года превысила 18 миллиардов.

Особая экономическая зона «Дубна» занимает 335 гектаров, что сравнимо с площадью 470 футбольных полей.