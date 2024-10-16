Свыше 2 тысяч инвалидов Подмосковья получили выплату на средства реабилитации

Жители Подмосковья с инвалидностью могут оформить выплату на реабилитационные изделия, которые не входят в федеральный перечень. С начала года такой возможностью воспользовались свыше двух тысяч человек.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что речь идет о медицинских кроватях, электроподъемниках, сиденьях для ванн и других приспособлениях.

«С начала года свыше двух тысяч жителей региона получили такую выплату на общую сумму порядка 30 миллионов рублей. Отмечу, что процесс получения выплаты упрощен, информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает автоматически, а выплата предоставляется проактивно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Инвалидам также доступен прокат оборудования в социальных центрах. В этом году такими услугами воспользовались уже больше тысячи жителей. Чаще всего в аренду берут кресла-коляски, ходунки и подмышечные костыли.

Уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

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