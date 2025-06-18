Свыше 2 тысяч человек посетили областной фестиваль керамики в Раменском

Областной открытый фестиваль российской керамики «Синница 2025», посвященный Дню народных художественных промыслов, прошел 14 июня в Раменском. На мероприятии собрались свыше двух тысяч мастеров и ценителей гончарного искусства.

Гости фестиваля получили уникальную возможность посетить с экскурсией знаменитое фарфоровое предприятие Объединения «Гжель», где познакомились с традициями русского керамического производства. Центральным событием стала выставка-ярмарка, на которой были представлены работы талантливых мастеров. Завершился праздник красочной концертной программой.

Генеральный директор компании «Гжель-художественные мастерские» Петр Сивов вручил награды Дарье Каушкиной, Наталье Жерелиной и коллективу культурно-досугового центра «Дулевский».

В конкурсе «Чемпионат по гончарному искусству» победу одержала Олеся Андреева из Александрова.