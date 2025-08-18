Свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль варенья в Рузе

Фото: Экскурсия в Трогательный музей «Чай с вареньем» в Ликино-Дулево / Медиасток.рф

В парке "Городок" в Рузе 16 августа прошел традиционный фестиваль варенья. Праздник, приуроченный к 120-летию зоны отдыха, посетили более 2,5 тысячи человек.

Гостей встречали ростовые куклы и оркестр. В рамках фестиваля провели познавательные экскурсии по истории Рузского городища и открыли интерактивную площадку "Крестьянский быт", где можно было узнать о жизни людей в Средневековье.

Кулинарная часть праздника включала шеф-стендапы, мастер-классы по приготовлению варенья, а также конкурсы "Лучший кондитер" и "Лучшее варенье".

Особенным событием стало установление рекорда по приготовлению "хлудовской" каши.

Для детей организовали анимационную программу и открытые тренировки, а все желающие могли сделать памятные снимки в тематических фотозонах и приобрести уникальные изделия на ярмарке ремесленников.

Завершился фестиваль выступлением барабанщиков и кавер-группы Energy Drums, кульминацией которого стало захватывающее огненное шоу под открытым небом.