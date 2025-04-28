Свыше 2 тысяч бойцов СВО подали заявки на участие в программе «Герои Подмосковья»

Свыше двух тысяч участников СВО подали заявки на участие в кадровой программе «Герои Подмосковья». Из них 993 — действующие бойцы, еще 868 — ветераны.

Из двух тысяч заявок 220 поступили от кавалеров ордена Мужества, еще три — от Героев России. При этом 2056 кандидатов на обучение — мужчины, еще 43 — женщины. Только с 25 по 28 апреля поступило 219 заявок.

Свыше 1,7 тысячи заявителей оказались из Подмосковья, еще 183 — из Москвы и 227 — из других регионов.

На сайт и горячую линию проекта поступило более 200 обращений, который касались порядка подачи документов, а также возможности отложенного обучения и участия инвалидам и бойцам без высшего образования.

О программе «Герои Подмосковья»

Кадровая программа даст возможность участникам СВО пройти обучение и построить успешную карьеру на гражданской и муниципальной службе. Для участия необходимо высшее образование и российское гражданство.

Проект направлен на помощь военнослужащим, которые вернулись из зоны СВО.

Прием заявок продлится до 30 апреля. Узнать больше о программе можно по ссылке.