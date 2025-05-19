Свыше 2 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

С 12 по 18 мая парковые зоны Московской области стали настоящими центрами притяжения для жителей и гостей региона. По данным Министерства благоустройства, за этот период зеленые территории региона посетили свыше 2,1 миллиона человек.

В субботу, 17 мая, парки приняли свыше 475 тысяч гостей, а за оба выходных дня — более 745 тысяч. В будние парки также не пустовали, привлекая в среднем около 250 тысяч посетителей ежедневно.

Абсолютным лидером по посещаемости стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе, где за неделю побывали более 74 тысяч человек. После масштабного благоустройства он превратился в современное пространство с 5D-кинотеатром, контактным зоопарком, спортивными площадками и арт-объектами на набережной.

Вторую строчку рейтинга занял парк имени Л. Толстого в Химках, расположенный на живописном берегу канала имени Москвы. Его гостями стали свыше 57 тысяч человек. Парк предлагает разнообразные активности — от скейт-парка и памп-трека до веревочного парка и скалодрома для детей, а также специальные зоны для йоги и танцев.

Тройку лидеров замыкает Центральный парк в Пушкинском округе, где отдохнули 56 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Он привлекает ухоженными аллеями, природными ландшафтами и спортивными площадками.

Четвертое место досталось Центральному парку Долгопрудного, известному своими живописными прудами, где можно покормить уток или порыбачить. После реконструкции там появились современные велодорожки, скейт-парк и обновленные зоны отдыха. За неделю его посетили 55 тысяч человек.

На пятой строчке оказался парк Мира в Мытищах с показателем 49 тысяч гостей. Там есть амфитеатр и фонтанная площадь, которые стали популярными местами для проведения мероприятий.