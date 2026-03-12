Свыше 2 миллионов жителей Подмосковья оформили компенсации за ЖКУ

Льготники Подмосковья могу получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее уже оформили более двух миллионов человек. Это ветераны, инвалиды, многодетные семьи и труженики тыла, рассказали в Мособлдуме.

Компенсация 50% или 100% от стоимости коммунальных услуг. Получить льготу могут ветераны, труженики тыла, пострадавшие от радиации или политических репрессий, а также почетные доноры, инвалиды, и многодетные семьи.

«Мы активно переходим на беззаявительный принцип предоставления этой льготы, чтобы не нужно было собирать справки, стоять в очередях», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Неработающие и одиноко проживающие пенсионеры также могут получить компенсацию за вывоз ТКО, капремонт, содержание и найм жилого помещения. Оформить ее можно по ссылке.

Брынцалов напомнил, что жители могут перейти на онлайн-квитанции за ЖКУ. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале, нажать кнопку «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие. При этом вернуться к бумажным документам можно каждый месяц с 1 по 19 число.