Свыше 2 миллионов человек посетили фестивали в парках Подмосковья с начала года

За 10 месяцев года парковые зоны Подмосковья стали площадками для масштабной культурной программы. В зонах отдыха провели 29 общеобластных проектов, 352 специализированных спортивных и уникальных праздника, а также свыше 35 тысяч мероприятий по системному расписанию.

Дополнительно реализовали шесть специальных проектов при содействии Министерства культуры и туризма региона.

Суммарное количество посетителей, принявших участие в активностях, превысило 2,3 миллиона.

В числе ярких событий — областной фестиваль «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина, а также состязания иллюзионистов в рамках проекта «Маги в парках», кураторами которого стали знаменитые братья Сафроновы.

Значительный интерес вызвали фестиваль брейкинга и хип-хопа «Область танцевальных искусств» и современной культуры «Малевич».

Гости парков также могли посетить фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» и мероприятие для любителей астрономии «Брюсовы горизонты». Совокупная аудитория этих активностей составила более 107 тысяч участников.

В парках продолжают проводить и традиционные общеобластные праздники. Так, в марте более 350 тысяч человек стали участниками народных гуляний «Солнечная Масленица».

Сезонная программа также включала тематические события: «Время цвести», приуроченное к Международному женскому дню, «С Россией в сердце» в честь Дня России, «Семья. Лето, Парк», посвященное Дню любви, семьи и верности, и прочие значимые мероприятия. Общее число посетителей достигло 1,4 миллиона.

Особое место в парковой жизни региона заняли уникальные и спортивные инициативы. Среди них наиболее заметными стали фестиваль «Йога &Аюрведа» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске и гастрономическое событие «Вар-Варенье» в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского округа. Популярность этих направлений подтвердилась общей посещаемостью, превысившей 460 тысяч гостей.